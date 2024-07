Un altro Cavani nel Napoli: il secondo figlio del Matador nel settore giovanile

Non c’è due senza tre. E nel Napoli approda un altro Cavani. Dopo Edinson, che ha vestito la maglia azzurra dal 2010 al 2013, e Lucas, che ha firmato lo scorso anno con le giovanili azzurre, anche l’altro figlio del Matador sarà un giocatore del Napoli.

Come riporta Il Mattino, ieri l’accordo e la firma con Bautista - 2011, ha due anni in più di Lucas - che a tutti gli effetti segue le orme di una famiglia che si candida di diritto a diventare una vera e propria dinastia azzurra. Si tratta di un centrocampista dai piedi molto educati, tecnico, che ama salare l'uomo e provare il tiro in porta.