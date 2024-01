Un derby senza sold-out: il Maradona non si riempie, il dato per la Salernitana

Domani alle 15 il Napoli scenderà in campo nel derby contro la Salernitana, una partita importantissima alla luce del periodo a dir poco delicato

Domani alle 15 il Napoli scenderà in campo nel derby contro la Salernitana, una partita importantissima alla luce del periodo a dir poco delicato che sta attraversando la formazione di Walter Mazzarri. L'allenatore in conferenza stampa ha chiesto l'aiuto dei tifosi: "Sostenete la squadra fino al 95'".

Ma il popolo stavolta non risponde presente appieno. Stando a quanto riportato oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, è probabile che non ci sarà il sold-out, al Maradona dovrebbero esserci meno di quarantamila spettatori.