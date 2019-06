"Un gol da 10 vero!", per i quotidiani Insigne è tra i migliori dell'Italia: "Il miglior gesto tecnico della serata"

Lo doveva un po' a sé stesso, dopo un'ultima parte di stagione non altisonante, un po' anche a Roberto Mancini, che malgrado le indiscrezioni della vigilia l'ha preferito a tutti gli altri attaccante. Lorenzo Insigne, di nuovo al gol in Nazionale. E che gol: da '10' vero, come il numero che porta dietro con l'azzurro scuro Italia. Dalla sua zolla preferita, con il suo cavallo di battaglia: il tiro a giro, il più bel gesto tecnico della serata, come scrivono i quotidiani.



VOTI - La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella, sottolineando tra le altre cose la bella intesa con Belotti e l'esterno basso di sinistra, in questo caso prima Emerson e poi De Sciglio. Per il Corriere della Sera l'esterno di Frattamaggiore è il migliore in campo anche per l'intelligenza della sua posizione, sempre tra le linee, pronto a far male alla difesa avversaria: una prova da 7,5. Stesso voto dal Corriere dello Sport: Lorenzo crea un problema dietro l'altro alla Grecia e segna una rete alla... Insigne.



PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7,5 Corriere della Sera: 7,5