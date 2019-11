Un incontro collettivo e tre confronti singoli: ADL ha parlato separatamente con Insigne, Allan e Mertens

La squadra ha fatto mea culpa, il presidente ha aperto al dialogo e il Napoli fa le prove per il 'E vissero tutti felici e contenti'. Nella giornata di ieri a Castel Volturno c'è stato un confronto tra De Laurentiis e la squadra. Poi il presidente ci ha tenuto a parlare singolarmente con tre dei senatori, come raccontato da La Gazzetta dello Sport: "A margine dell’incontro collettivo, De Laurentiis ha visto, separatamente, Insigne, Allan e Mertens, coloro che sono stati individuati come i capi della rivolta del 5 scorso. Con loro s’è intrattenuto pochi minuti, il tempo necessario per chiarire il motivo della richiesta per i primi due della multa del 50 per cento del loro stipendio mensile lordo".