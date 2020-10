Un museo dedicato al Napoli in città: il club pronto a sviluppare il progetto

Presto un ‘Museo’ dedicato alla storia del Napoli. È questa la notizia riportata dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che scrive come il Napoli abbia in progetto di creare un museo per il club, ripercorrendo l’esperimento effettuato a cavallo tra il 2017 ed il 2018 nelle sale del Mann con il museo temporaneo. Il quotidiano spiega che in passato si è ipotizzato di creare una struttura del genere all’interno del San Paolo, ma è più probabile che sia scelta un’altra location in città.