Un 'nemico' della Juventus a Napoli: dalle sviolinate contro i torti al pugnetto dopo averla eliminata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si conosceranno presto, si annuseranno e poi decideranno se amarsi, racconta Repubblica in merito a Rudi Garcia e Napoli provando a tracciare un profilo del tecnico francese e partendo dalla rivalità fortissima con la Juventus:

"Garcia l’ha assorbita a Roma e non l’ha dimenticata. A Napoli sarà lo stesso. La Vecchia Signora è sempre l’avversario da battere. Lo dice la storia del 59enne allenatore francese. Galeotto è stato un violino. Rudi Garcia lo ha suonato metaforicamente in campo durante un Juventus-Roma del 5 ottobre 2014. Lo ha fatto per protestare contro l’arbitraggio di Gianluca Rocchi e quel gesto diventò virale tanto che se ne parla ancora adesso. La vendetta è arrivata il 7 agosto 2020. Garcia ha eliminato la Juve di Sarri in Champions e le sue parole in conferenza stampa non sono passate inosservate. Il video su youtube è cliccatissimo ancora adesso: «Visto che mi ricordo del mio periodo in giallorosso, ho un messaggio per i miei amici di Roma, ragazzi ce l’abbiamo fatta». Pugno alzato in segno di vittoria e sorriso stampato per la grande impresa contro i bianconeri.

Difenderà il Napoli con orgoglio. Perché Garcia è un condottiero fiero di quelli che fanno breccia col pubblico del Maradona. Frasi forti. E ad effetto. Celebre quella dopo la vittoria nel derby contro la Lazio: «Abbiamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio». A Napoli la troverà già al suo posto, dovrà solo puntellarla, abbellirla e renderla protagonista pure in Europa".