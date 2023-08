"Un'ossessione a destra": i quotidiani celebrano Di Lorenzo

La palma del migliore in campo va a Giovanni Di Lorenzo, capitano e simbolo di questo Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince e convince, 2-0 al Sassuolo con tanto di rigore sbagliato dall'ex di turno Giacomo Raspadori. A segno invece, sempre dal dischetto, il solito Victor Osimhen. Ma la palma del migliore in campo va a Giovanni Di Lorenzo, capitano e simbolo di questo Napoli. 7.5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Incommensurabile capitano, moto perpetuo e simbolo di questa squadra di grande qualità. A destra con Politano fa "saltare" il Sassuolo e poi segna un bellissimo gol con la freddezza di un attaccante".

Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Serve Jack sul palo e Politano sul primo rigore col tacco: 12 minuti di show ma il sipario non cala. Un’ossessione a destra: volate, rifornimenti, idee, il gol. Ala più che terzino. Un gigante ogni volta di più". Mezzo voto in meno da Tuttosport: "Un primo tempo soprattutto da esterno offensivo, così tanto da segnare anche il raddoppio azzurro".

Anche per TMW Di Lorenzo merita 7,5 in pagella: "Gioca ancora più avanzato rispetto alla scorsa stagione ed è ancora più importante per i meccanismi del Napoli, da Spalletti a Garcia. Dopo due assist all'esordio, ecco il gol alla prima in casa. Come ricominciare allo stesso livello? Il tutorial è la sua partita".

