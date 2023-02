Un solo giocatore ha fatto meglio di Kvaratskhelia all'esordio in Serie A

Kvaratskhelia show nei suoi primi mesi in Italia. In Serie A ha realizzato finora 9 reti e ricamato 9 assist

Kvaratskhelia show nei suoi primi mesi in Italia. In Serie A ha realizzato finora 9 reti e ricamato 9 assist, e nell’Europa top soltanto Messi, Neymar e Kolo Mouani vantano almeno un 9-9. Prima di lui, soltanto Gervinho era riuscito a collezionare almeno 9 reti e 9 assist nella sua stagione d’esordio in A (2013-2014 con la Roma). Lo ricorda il Corriere dello Sport.