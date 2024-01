Una cessione dolorosa: il suo addio ha lasciato un vuoto nelle rotazioni

Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si esalta la duttilità del centrocampista macedone, passato al Lipsia nelle ultime settimane

"Elmas era un jolly preziosissimo, una mezzala di qualità e quantità, rigorista implacabile quando ce n’è stato bisogno, vice Kvara designato per qualità nell’uno contro uno". Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si esalta la duttilità del centrocampista macedone, passato al Lipsia nelle ultime settimane per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

"La sua cessione avvenuta dopo Natale ha lasciato un vuoto nelle rotazioni e il Napoli si è scoperto più povero. Succede sempre così: non capisci l’importanza di una cosa finché non l’hai persa e oggi, probabilmente, in società qualcuno si starà chiedendo se non sarebbe stato meglio aspettare qualche settimana prima di liberarsi del macedone, scontento da mesi per carità, ma nonostante tutto sempre pronto a dare il suo contributo alla causa azzurra".