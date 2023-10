Una giornata senza ADL a Castel Volturno: ha già 'interrogato' tutti e domani torna

Un po' commissariato, un po' tenuto stile balia, De Laurentiis negli ultimi giorni è stato anche e soprattutto fisicamente vicino a Garcia

Se sia una fortuna o meno per Rudi Garcia ancora non è dato a sapersi, ma oggi alla ripresa degli allenamenti di casa Napoli non ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva invece affiancato negli ultimi giorni il suo allenatore a Castel Volturno. "Colpa" dell'Assemblea di Lega che lo porta a doversi spostare verso Milano così da garantire la propria presenza ed esserci anche nel caso in cui dovesse essere affrontato il tema Supercoppa in Arabia Saudita.

Un po' commissariato, un po' tenuto stile balia, De Laurentiis negli ultimi giorni è stato anche e soprattutto fisicamente vicino a Garcia e rimane convinto che quel ruolo da presidente anni Ottanta - scrive l'edizione odierna de Il Mattino in un articolo dedicato - possa dare la scossa giusta alla squadra, come successo anche con Spalletti. Per 48 ore ha parlato con tutti i giocatori presenti, telefonando pure a quelli partiti con la loro nazionale. Ha "interrogato" (al presidente piace dire così, scrive il quotidiano campano) Garcia e collaboratori.

Il weekend, invece, l'ha trascorso a Ischia e sembra molto più sereno. Inoltre viene sottolineato come non si ripeterà l'episodio di marzo 2009, quando sedette in panchina a fianco del debuttante Donadoni dopo l'esonero di Reja. Certo, si sente un po' allenatore un po' come fu per Moratti e Berlusconi, ama i colloqui e ha messo tutti sotto esame, ma cercherà di non uscire dal suo ruolo. Nel frattempo la suggestione Conte sembra essere già stata messa alle spalle.