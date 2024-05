Una panchina per quattro: due tecnici 'in seconda' fila nella lista di ADL

Questa la situazione relativa al tecnico azzurro in vista della prossima stagione secondo le informazioni raccolte dal Corriere dello Sport

Una panchina per quattro, con due nomi in prima fila ed altri due che restano leggermente indietro nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Questa la situazione relativa al tecnico azzurro in vista della prossima stagione secondo le informazioni raccolte dal Corriere dello Sport: "Gasperini, Conte oppure, ancora, Pioli e Italiano: ci sono anche loro in lista per la panchina del Napoli.

Il primo ha un anno di contratto con il Milan ma è prossimo all'addio e deve liberarsi; Italiano - domani avversario in campionato - è ormai alla fine della sua avventura alla Fiorentina ed è corteggiato anche dal Bologna. Una panchina per quattro. Il tempo stringe. Il Napoli ha fretta di voltare pagina" si legge sul quotidiano.