Under 21, Meret bocciato dai quotidiani: "Responsabile sul gol della Polonia"

Bocciato dalle pagelle dei quotidiani oggi in edicola il portiere del Napoli Alex Meret dopo la partita persa dall’Italia Under 21 contro la Polonia per 1-0. Ecco i voti dei giornali per il portiere degli azzurrini, ritenuto responsabile sul gol vittoria dei polacchi.

GAZZETTA 5 “Forse distratto dalla lunga lontananza degli attaccanti avversari, non spinge abbastanza sulla girata di Bielik: tocca e niente più”.

TUTTOSPORT 5 “Non esente da responsabilità sul gol: quel diagonale improvvisi e improvvisato lo coglie alla sprovvista”.

TUTTOMERCATOWEB 5,5 "Un solo tiro in porta per i polacchi, non semplicissimo da prendere. Ma ci sono anche responsabilità sue”.