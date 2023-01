Uno stadio per due: al Ferraris tante iniziative per Vialli e Mihajlovic prima di Samp-Napoli

Serata speciale. Questa sera prima del calcio d'inizio contro il Napoli, il "Ferraris" si prepara a ricordare Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic

