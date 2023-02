Vaciago su Tuttosport: "Per gli accordi tra Juve e giocatori non servivano le chat di squadra"

"Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli stipendi".

Parole a cui si appoggia Guido Vaciago - nel fondo dedicato su Tuttosport - per spiegare che "i termini della manovra stipendi ritenuti ignoti siano piuttosto lontano dal vero". Già il 28 marzo 2020 sul quotidiano torinese si leggeva: "Se invece si dovesse tornare in campo, i giocatori riceveranno i soldi...ma non immediatamente, bensì più avanti. Tra questa ipotesi e quella del taglio a prescindere di un mese e mezzo, ne è stata individuata un’altra: la rinuncia da parte delle squadra a due mesi dei prossimi quattro (da marzo a giugno) se la Serie A dovesse essere sospesa definitivamente; o a un mese su quattro se invece si dovesse riuscire a portare a termine il campionato". Proprio quanto accaduto, così come per gli accordi individuali tra giocatori e club, noti "prima di qualsiasi indagine. Il quadro della manovra stipendi era chiaro". Le eventuali responsabilità della Juventus e dei suoi dirigenti verranno accertate dai vari tribunali, "ma per scoprire certi dettagli non servivano le chat di squadra".