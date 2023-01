Valanga azzurra a San Siro nonostante il divieto: tifosi in altri settori dello stadio

Il settore Ospiti (4800 posti) è sold out e ci saranno napoletani pure in altre zone dello stadio

TuttoNapoli.net

Una valanga azzurra pronta a sostenere il Napoli nella sfida di Milano contro l'Inter. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che fa una stima sui tifosi presenti a San Siro il 4 gennaio: "Ottomila sostenitori. La capolista non sarà sola nella super sfida di mercoledì sera. I tifosi si sono mobilitati per dare la carica alla squadra di Spalletti e per Milano è pronta a mettersi in viaggio una maxi carovana.