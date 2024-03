Valutazione Ferguson non spaventa: in estate ADL avrà una montagna di soldi da investire

Questa la duplice missione del club azzurro, che secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Due missioni contemporanee: la prima sotto gli occhi di tutti, in campo, per provare a scalare la classifica e regalarsi un piazzamento europeo a fine stagione. La seconda, più complessa, è quella di cominciare a costruire la squadra che verrà, che dovrà cancellare l’anno più complesso della storia recente del Napoli. Questa la duplice missione del club azzurro, che secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrebbe già individuato un obiettivo sul mercato per rinforzare la squadra la prossima stagione.

Caccia a Lewis Ferguson

Per la rosea il centrocampista del Bologna è il primo obiettivo per la mediana, che vedrà l'addio di Zielinski destinato all'Inter. Per il centrocampista del Bologna la valutazione da 25 mln non spaventa il club azzurro: "Non un problema per il Napoli, che per forza di cose sarà uno dei club più attivi nella prossima estate e avrà – anche senza la qualificazione Champions – tanti soldi da investire, considerando che l’addio di Victor Osimhen appare scontato, così come la montagna di soldi che arriveranno a Castel Volturno. Difensore centrale, mezzala e centravanti, questi i ruoli in cui il Napoli dovrà cercare giocatori top per tornare a lottare per l’alta classifica: per questo Ferguson è già in cima alla lista azzurra. Giovane, ambizioso e di qualità, come piace a De Laurentiis.