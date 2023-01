Variante Raspadori dalla panchina: può diventare la carta scudetto di Spalletti

In un’amichevole durante il ritiro di dicembre in Turchia l’ha provato tra trequarti e centrocampo, un po’ numero 10 e un po’ numero 8.

Giacomo Raspadori una delle chiavi scudetto di Luciano Spalletti . La Gazzetta dello Sport in edicola si sofferma sul lavoro che sta svolgendo il tecnico sull'attaccante arrivato in estate dal Sassuolo.

"Spalletti è un trasformatore di giocatori. Gli esempi sono tanti, scegliamo uno dei più recenti. All’Inter si è imbattuto in un Brozovic senza un’identità certa, un po’ trequartista e un po’ interno. Spalletti gli ha consegnato le chiavi del gioco e Brozovic è diventato un grande regista, come neppure lui sapeva di essere. Oggi lavora alla mutazione di Giacomo Raspadori. L'ha provato tra trequarti e centrocampo, un po’ numero 10 e un po’ numero 8. Forse progetta per lui un futuro da incursore. Raspadori non è annunciato titolare stasera a San Siro, è probabile che entri a gara in corso e nell’eventualità sarà interessante seguirne i percorsi tra attacco e centrocampo. Il nuovo Raspadori può diventare la variante di rinforzo alle possibilità scudetto, l’ennesima intuizione".