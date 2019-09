"Vedete e mi direte": quella frase di Ancelotti su Lozano...

Carlo Ancelotti non ha mai avuto dubbi sul talento di Hirving Lozano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così: "C’è voluta una pazzia assoluta, quasi totale per riuscire a convincere tutti - il Psv, Raiola e anche il Pachuca - ma sono stati indispensabili quei cinquanta milioni di euro tutto compreso, che De Laurentiis ha lanciato sul tavolo del mercato per chiudere una sfida che sarebbe diventata pericolosa. Ma Lozano piaceva a tutti, dal giorno in cui, gennaio scorso, Ancelotti l’aveva inserito nella lista dei desideri: "Vedrete e mi direte".