Verdi ed Ounas con la valigia: De Paul ed Ilicic i nomi più caldi

Sugli esterni d'attacco Verdi e Ounas sono in uscita e si libererà un posto. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino' che spiega come siano due al momento i nomi sul taccuino di Giuntoli: Rodrigo De Paul dell'Udinese e Josip Ilicic dell'Atalanta. L'esterno dell'Udinese è valutato dal club friulano 35 milioni, le sue caratteristiche si sposerebbero bene con il tip di calcio di Ancelotti, con lo sloveno dell'Atalanta è stato raggiunto un accordo di massima ma non è ancora partita la trattativa con il club bergamasco.