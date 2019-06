Verdi oggetto del desiderio di Mazzarri: è la prima scelta per l'attacco

Il Torino sulle tracce di Simone Verdi, oggetto del desiderio di Walter Mazzarri per completare il suo reparto offensivo in vista della prossima stagione. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "L’elemento individuato per accompagnare Belotti è invece Simone Verdi, già ammirato in giovane età nel Torino e adesso di proprietà del Napoli".