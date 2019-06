Veretout, il Napoli lo ha in pugno ma ADL vuole prima sistemare due azzurri

Se il Napoli vuole Veretout deve fare presto. Aurelio De Laurentiis ha in pugno il centrocampista della Fiorentina da settimane, anche grazie ai buoni uffici di Mario Giuffredi, il suo procuratore. L’agente napoletano ha già portato in azzurro Giovanni Di Lorenzo e si sta adoperando per cedere altri due suoi assistiti, Hysaj e Mario Rui. Insomma, il procuratore ha in mano un bel pezzo di Napoli, tra partenze e arrivi, e di fatto sta lavorando al mercato azzurro di questa estate, quasi fosse una sorta di “ds” aggiuntivo. E proprio Giuffredi vuole portare Vereteout al Napoli dopo un’opera di mediazione e convincimento durata mesi.

C’È IL SÌ del calciatore, e anche quello della Fiorentina, che però intanto ha cambiato proprietà. Però il nuovo presidente dei viola, Rocco Commisso, avrebbe promesso di non rompere i vecchi accordi precedenti al suo arrivo, e quindi non dovrebbero esserci ostacoli. A patto, però, che il Napoli si faccia vivo, e lo faccia in fretta. Veretout e il suo procuratore non possono aspettare all’infinito, ovviamente, ma nemmeno troppo a lungo. Infatti, potrebbe scatenarsi un’asta attorno a Jordan Veretout, 26enne centrocampista francese sotto contratto con la Fiorentina sino al 2021. Nonostante il club viola lo giudichi incedibile e lo stesso ex Nantes si trovi bene in riva all’Arno, sono tanti i club che potrebbero tentare l’assalto. Oltre al Napoli, che non ha mai nascosto l’interesse per il transalpino, secondo il quotidiano “L’Equipe” si sarebbe fatto avanti l’Arsenal.

VERETOUT, che ha un passato in Premier League con l’Aston Villa, sarebbe lusingato dal corteggiamento dei Gunners di Emery, reduci dalla sconfitta nella finale di Europa League contro il Chelsea. Su Veretout ci sarebbero anche Roma e Siviglia, pronti ad inserirsi qualora la Fiorentina apra davvero a una sua cessione, come promesso dall’attuale proprietà. Ma perché De Laurentiis non si è mosso subito per prendere Veretout? L’idea del presidente è di utilizzare Veretout per rimpiazzare almeno uno dei partenti. Un’idea nata a gennaio, quando si pensava di poter perdere Allan. Anche adesso nella mente del presidente c’è Veretout come sostituto del brasiliano, ma Ancelotti ha chiesto la conferma di Allan a tutti i costi. A questo punto De Laurentiis vorrebbe cedere quantomeno Diawara e Rog per far posto al centrocampista francese.

DUE CESSIONI non semplici, perché ad oggi non ci sono offerte se, non qualche chiacchierata. L’impressione è che De Laurentiis voglia aspettare ancora, perché la priorità è l’attaccante. Bisognerà sperare che per Veretout non arrivino offerte concrete, fermo restando che il calciatore mantenga la sua voglia di Napoli nonostante qualche settimana di troppo di attesa, aspettando una chiamata dal Napoli.