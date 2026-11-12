Vergara titolare con la Francia? E' in dubbio con un obiettivo di mercato del Napoli

Italia-Francia, Mancini ripartirà dal 4-3-3: Vergara del Napoli in ballottaggio con Sebastiano Esposito per l’ultima maglia

Stasera a Milano l’Italia affronta la Francia in Nations League e, tra i temi della vigilia, c’è il possibile impiego di Antonio Vergara, centrocampista del Napoli. Il giovane azzurro è in corsa per una maglia nell’undici del ct Roberto Mancini, che dovrebbe ripartire dalle certezze del 4-3-3. Resta da capire se ci sarà spazio per lui dal primo minuto o a gara in corso.

Le certezze di Mancini: la dorsale e la difesa

Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, la dorsale sarà composta da Donnarumma, Tonali e Pio Esposito. In difesa Bastoni sarà il centrale, con Scalvini come spalla, mentre la linea a quattro sarà completata da Kayode e Calafiori. Frattesi è sicuro del posto come mezzala destra: un blocco che dà solidità a una squadra chiamata a una serata di alto livello contro un avversario di primo piano.

Due ballottaggi, Vergara in corsa

I dubbi riguardano centrocampo e attacco. In mezzo, sulla sinistra, Barella è in vantaggio su Doumbia e Fagioli. In attacco sono Sebastiano Esposito e Vergara a contendersi l’ultima maglia, con Cambiaghi titolare sulla corsia opposta. Il quotidiano ritiene facile pensare che Mancini preveda una staffetta, e quindi che a Vergara possa essere riservato uno spazio importante nel corso della partita. Per il Napoli è un segnale da seguire: un proprio giocatore in corsa per una maglia, in una serata in cui l’Italia punta a ottenere un risultato di peso.