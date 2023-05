Vergogna a Varese: un tifoso del Napoli aggredito ed il Sindaco espone la bandiera azzurra

I napoletani hanno festeggiato il terzo Scudetto in ogni città d'Italia, persino in tanti paesi oltreoceano, ma non a Varese.

I napoletani hanno festeggiato il terzo Scudetto in ogni città d'Italia, persino in tanti paesi oltreoceano, ma non a Varese. La cronaca arriva dai colleghi di Varesenoi.it: "All'angolo di piazza Monte Grappa con via Volta, ben prima del fischio finale, almeno un centinaio di ultras varesini sono arrivati e hanno iniziato a scandire cori contro la squadra azzurra. Le uniche due auto con bandiere napoletane riuscite a passare per i caroselli sono state accolte da insulti e altri cori. Questo prima che le stesse forze dell'ordine decidessero di bloccare l'accesso".

Un tifoso comunque è stato aggredito: "Transitava in auto in piazza Repubblica esponendo la bandiera del Napoli. L'auto dell'uomo sulla quale viaggiava insieme alla famiglia, secondo quanto lui stesso ha riferito, è stata accerchiata da un gruppo di persone incappucciate e presa di mira con colpi di sassi o bottiglie. L'uomo ferito - un 36enne - è stato soccorso dall'ambulanza del 118 arrivata in piazza in codice giallo e si è fatto refertare. La questura di Varese e la Digos hanno fatto scattare tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. In particolare è in corso l'analisi dei filmati della videosorveglianza per chiarire le fasi dell'aggressione.

Il doppio episodio ha subito ricevuto la condanna da parte del sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha esposto la bandiera del Napoli sul balcone di Palazzo Estense in via Sacco: «Varese è città di sport - le sue parole - Lo sport è festa, lo sport è divertimento e deve esserlo per tutti. Tifare la propria squadra in tutti i modi pacifici, colorati, rumorosi, divertenti è una delle parti più belle dello sport e tutti devono sentirsi liberi di farlo, in ogni città e paese. Quanto accaduto a Varese, gli scontri e le scritte sui muri, sono da condannare fermamente poichè si tratta davvero di qualcosa di inaccettabile. Una ventina di persone non possono e non devono rovinare un momento di gioia sportiva".