Vergogna a Verona: "Cori razzisti appuntamento fisso in quello stadio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mattino oggi in edicola si sofferma sui cori che si sono sentiti durante la sfida tra Hellas Verona e Napoli e che hanno portato ad un'ammenda per la società scaligera: "È diventato un appuntamento fisso (oltre che sgradevole) quello con i cori razzisti che puntualmente caratterizzano le sfide tra i veronesi e gli azzurri. Puntuali come il picco di calore a Ferragosto sono arrivati anche quest'anno. Campionato nuovo, abitudini vecchie e infatti dalle tribune del Bentegodi sono arrivati i cori e gli insulti razzisti da nei confronti dei giocatori del Napoli e più in generale di tutto il popolo napoletano", scrive il quotidiano.

E puntuale ieri è arrivata la sanzione: 12mila euro di ammenda "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della squadra avversaria".