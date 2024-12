Vergogna all'Olimpico, tifosi Lazio contro i napoletani: "Lavali col fuoco"

Il Napoli cade all'Olimpico contro la Lazio e dice addio alla Coppa Italia, restando con una sola competizione in questa stagione. Mentre gli azzurri crollavano in campo, anche gli spalti si sono presi la scena, per un brutto episodio a cui purtroppo siamo abituati.

Stando a quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola, non sono mancati da parte dei tifosi della Lazio alcuni cori discriminatori. "Lavali col fuoco", ad esempio è stato ripetuto più di una volta. Ricordiamo che la trasferta era consentita solo ai supporters azzurri non residenti in Campania.