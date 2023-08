Verso Frosinone, bilancio positivo sui ritiri: tre azzurri già al top della condizione

Il debutto in campionato del Napoli si avvicina. Sabato i campioni d’Italia scenderanno in campo allo “Stirpe” di Frosinone per difendere il titolo

Il debutto in campionato del Napoli si avvicina. Sabato i campioni d'Italia scenderanno in campo allo "Stirpe" di Frocinone per difendere il titolo. Tempo dunque di bilanci per il tecnico Rudi Garcia al termine dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro in vista di questo nuovo campionato che si appresta a cominciare. L'edizione odierna de Il Mattino sottolinea come Di Lorenzo, Meret e Lobotka siano al top della condizione.