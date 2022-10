Verso i 40mila (senza scozzesi) contro i Rangers: Spalletti ha ragione sui tifosi

"E ha ragione di esserne fiero: piace lo spirito di questo gruppo sfrontato e vincente e piacciono le notti di coppa indipendentemente dagli obiettivi"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è già qualificato agli ottavi, sabato arriva il Sassuolo in campionato ma il cuore della città continua a battere forte per la squadra: 37mila biglietti già staccati per la partita di oggi con i Rangers in Champions e la possibilità di arrivare a quota 40mila spettatori, o giù di lì, con una giornata di vendite ancora a disposizione.

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: "Spalletti ha ragione: i suoi hanno riconquistato la gente. E ha ragione di esserne fiero: piace lo spirito di questo gruppo sfrontato e vincente e piacciono le notti di coppa indipendentemente dagli obiettivi e a prescindere dagli avversari. A proposito: per una forma di par condicio imposta dall'Uefa, considerando che ad Ibrox per motivi di ordine pubblico fu vietata la trasferta a Glasgow ai tifosi azzurri nei giorni del lutto e delle celebrazioni in memoria di Elisabetta II, oggi al Maradona mancheranno i sostenitori scozzesi".