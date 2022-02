Verso il Barcellona, ma il Maradona non si riempie: il dato dei biglietti venduti

Non cresce, nei numeri, l'entusiasmo dei tifosi per la gara col Barcellona, in programma il prossimo 17 febbraio. Al momento sono 13mila i biglietti già venduti, come riporta il quotidiano Il Mattino, e dunque si è rallentata la curva dopo i 7mila tagliandi strappati dopo il primo giorno. C'è ancora tempo per acquistarli e nei prossimi giorni potrebbero anche esserci novità per la capienza.