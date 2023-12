Verso il Cagliari: Mazzarri blinda tutti e conferma il suo "modulo preferito"

Sarà ancora una volta 4-3-3, il modulo che Mazzarri ha blindato pubblicamente, con Osimhen al centro dell’attacco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato, contro il Cagliari, sarà ancora una volta 4-3-3, il modulo che Mazzarri ha blindato pubblicamente, con Osimhen al centro dell’attacco, il riferimento offensivo a cui aggrapparsi per risalire in campionato.

Con lui, in avanti, ci saranno Politano e Kvaratskhelia, che cerca la gioia perduta e una ritrovata serenità. Anche Osi vuole tornare al gol in Serie A dopo essersi sbloccato in Champions: l’ultimo l'8 ottobre contro la Fiorentina. A centrocampo il tris classico, Anguissa-Lobotka-Zielinski; in difesa davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e, come detto, Natan, la sorpresa di coppa. Lo scrive il Corriere dello Sport.