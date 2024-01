Verso il derby, Gazzetta: "Mazzarri pensa a una novità per il secondo tempo"

Ultime di formazione in vista del derby di sabato contro la Salernitana. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a tal proposito scrive

Ultime di formazione in vista del derby di sabato contro la Salernitana. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a tal proposito scrive: "Con la Salernitana non ci sarà l’ex Mazzocchi (squalificato per un turno): Mazzarri ripartirà dal 4-3-3 ma l’ipotesi di passare alla difesa a tre a gara in corsa (come dopo l’intervallo di Torino) resta viva e col recupero di Ostigard ci sarebbero anche gli uomini giusti per farla. Scelte quasi obbligate, dunque, col solito ballottaggio davanti: Simeone e Raspadori si contendono una maglia, con l’argentino che sembra in vantaggio".