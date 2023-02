Verso il sold out al Maradona: pronti in 50mila per la Cremonese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto esaurito al Maradona per la sfida di domenica in campionato contro la Cremonese. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Procede a gonfie vele la prevendita per la gara di domenica sera contro la Cremonese, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Facile prevedere altri 50 mila paganti al Maradona, per spingere la capolista al sesto successo di fila in campionato in questo 2023".