Verso l'Atalanta: Spalletti pensa a tre cambi prima dell'Eintracht, i nomi

Possibili cambi per il Napoli in vista dell’Atalanta. Sabato prossimo la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo al “Maradona” contro i nerazzurri di Gasperini e potrebbero esserci variazioni in vista poi del ritorno di Champions contro l’Eintracht. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, potrebbe esserci una chance per Matteo Politano, Tanguy Ndombele e Eljif Elmas.