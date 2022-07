Vertice Giuntoli-Verona: non solo Simeone al centro dei discorsi

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Giovanni Simeone: il Napoli monitora la situazione di Antonin Barak. Lo rivela l'edizione odierna de Il Mattino: "Vertice telefonico nelle prossime ore con il Verona: non c'è solo Simeone come opzione (il Napoli ha trovato un accordo con il figlio del tecnico dell'Atletico Madrid) ma anche un vecchio pupillo, Barak. Il ds Giuntoli prende notizie. E prepara le cessioni. Come quella di Elmas, che Spalletti vorrebbe tenere ancora".