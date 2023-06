Via Bereszynski: il candidato a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo

Della questione scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Bereszynski rientrato alla Sampdoria in casa Napoli c'è la necessità di individuare un vice Di Lorenzo sulla fascia destra. Della questione scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"E a destra, dove Di Lorenzo lascia in genere poche chance, stavolta ci torna Zanoli, che nei suoi sei mesi in blucerchiato ha avuto modo di divertirsi e di guadagnare consensi, di ribadire ciò che si era intuito: il ragazzo si farà e ora non ha più neanche le spalle strette, semmai lo rimane la fascia, che con un capitano a così largo consumo è complessa da occupare".