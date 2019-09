Via Chiriches, si sgomita dietro i giganti: Maksimovic, Luperto e Tonelli a caccia di spazio

Stavolta c'è un divario più ampio tra titolari e riserve ma sarà il campo a confermare o smentire quest'ipotesi che il mercato ha appena consegnato al Napoli. Alle spalle di Manolas e Koulibaly, due insostituibili, sgomiteranno Maksimovic, Tonelli e Luperto, tre difensori diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, pronti a farsi valere per sfruttare tutte le occasioni che avranno nel corso di questa stagione. Un'annata che si preannuncia lunga e che dunque permetterà ad Ancelotti di alternare il reparto in base alle proprie esigenze, alle caratteristiche degli avversari e, ovviamente, alle condizioni dei propri difensori.

TRA RINNOVO E CONFERMA. Maksimovic è stato a lungo il titolare della scorsa stagione avendo sostituito Albiol dopo il suo intervento. Diverse partite da titolare, per il centrale serbo, pronto a vivere l'ennesima stagione da alternativa e non da protagonista. Un'abitudine, ormai, per Maksimovic, arrivato a Napoli nel 2016 come difensore più pagato della storia del club (25 milioni), un "peso" che ora non c'è più dato che il suo posto è stato preso da Manolas (36 milioni), scelto dalla società come sostituto ideale dello spagnolo appena trasferitosi al Villarreal. Maksimovic cercherà di confermare la fiducia che nutre in lui Ancelotti, è pronto a raccogliere le sue chance e, soprattutto, continuerà a trattare col Napoli per il rinnovo di contratto. Le parti sembravano vicine all'intesa, poi c'è stata una frenata, ora col mercato chiuso si può tornare a discutere di questo argomento per cercare un'intesa che sia definitiva o, a fine stagione, fare scelte diverse, per il bene collettivo.

LUPERTO SCALPITA. Il Napoli ha confermato anche il talentuoso Luperto, difensore classe 1996, l'erede di Albiol - per aspetto fisico e non solo - che può giocare sia come centrale come come terzino a sinistra. Un giocatore prezioso che lo scorso anno ha raccolto diverse presenze, anche in campo internazionale, e in questa stagione si prepara a giocare decisamente di più. Sarà lui il sostituto di Koulibaly, l'unico dei tre a saper giocare sul centro sinistra, ruolo che ricopre naturalmente da anni. Il Napoli ha grande fiducia in Luperto e a breve annuncerà il rinnovo di suo contratto.

SORPRESA TONELLI. Il quinto centrale non sarà più Chiriches, appena ceduto al Sassuolo, ma Tonelli. Una sorpresa, dato che sembrava certa la sua partenza dopo il prestito alla Sampdoria. L'addio del rumeno ha aperto le porte alla sua conferma. Tonelli resta in modo inaspettato e proverà a ritrovare continuità. Il Napoli ha blindato un centrale che, per caratteristiche, potrebbe anche trovare diverse volte spazio: Tonelli è rapido in campo aperto, marcatore puro, bravo di testa e aggressivo. Tornerà utile, come gli altri. Manolas e Koulibaly permettendo.