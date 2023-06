Via la bandiera Tonali, Gazzetta cita il Napoli: "Fa male, ma magari come Insigne..."

Diabolo, che botta, si legge sulla Gazzetta dello Sport in un fondo di Luigi Garlando che cita il Napoli per raccontare della cessione di Tonali

Diabolo, che botta, si legge sulla Gazzetta dello Sport in un fondo di Luigi Garlando che cita il Napoli per raccontare della cessione di Tonali al Newcastle: "Magari un domani apparirà tutto diverso. Magari sta per nascere un grande Milan. Chi l’avrebbe detto, un’estate fa, che dalla partenza di Koulibaly, Insigne e Mertens sarebbe nato il Napoli dello scudetto? Magari Davide Frattesi, Marcus Thuram e Romelu Lukaku, possibili neo-inquilini a Milanello, reciteranno il copione di Kim, Kvaratskhelia e Osimhen. Magari gli algoritmi di Moneyball vedono cose che a noi umani sfuggono.

Magari accadrà tutto questo e un domani il futuro ci apparirà diverso. Ma, oggi, vedere partire Sandro Tonali per Newcastle fa molto male agli innamorati del Milan. Troppo male. E non può essere altrimenti. Perché non se ne va soltanto un ottimo giocatore, il migliore delle ultime due stagioni rossonere, nel pieno della sua fioritura tecnica, se ne va il capitano annunciato dei prossimi dieci anni, la bandiera italiana attorno a cui costruire tutti i Milan del futuro. I cuori rossoneri si struggono ancora di più perché di capitano ne hanno appena perso un altro, il leggendario Paolo Maldini, che ha giocato con la fascia al braccio per 12 anni. Vedere evaporare in pochi giorni Capitan Passato e Capitan Futuro è una botta del Diavolo, una mazzata mica da ridere.Il popolo ha bisogno di eroi credibili in cui identificarsi, Vuole emozionarsi".