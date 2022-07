Vice-Meret, non solo Sirigu: la nuova pista porta in casa Milan

"Napoli, Meret rinnova e si punta Sirigu come vice" scrive Il Mattino oggi in edicola.

"Napoli, Meret rinnova e si punta Sirigu come vice" scrive Il Mattino oggi in edicola. Meret e il Napoli hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2027, che ormai è solo da ufficializzare. Il club azzurro va alla caccia di un vice esperto perché Ospina non ha rinnovato con il Napoli e si è svincolato a parametro zero. La pista più calda resta quella di Sirigu, 35 anni, portiere esperto che lascerà il Genoa. Un'altra pista potrebbe portare a Tatarusanu, portiere 36enne del Milan.