VIDEO - La Juve contro il razzismo: "Non cambia nulla finché non lo facciamo noi"

Anche la Juventus si schiera contro il razzismo. Lo fa con un post sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Juventus si schiera contro il razzismo. Lo fa con un post sui social pochi giorni dopo l'episodio con protagonista Acerbi: "Non cambia nulla finché non lo facciamo noi. Mai più. Juventus contro il razzismo. Vedi traduzione. Per te".