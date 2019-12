"Visto che volete lavorare di più...": Ancelotti cambia metodo e rispolvera la doppia seduta

Un cambio di metodo per Carlo Ancelotti, che intensifica il lavoro della squadra in vista della trasferta di Udine. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Almeno oggi si salirà sul charter diretto ad Udine, per entrare già in clima partita e provare a lasciarsi alle spalle il momento critico esistente tra società, allenatore e squadra. Giocare una partita di campionato può essere ciò che serve al Napoli costretto alla clausura impostagli da Carlo Ancelotti dalla sera di mercoledì. «Visto che volete lavorare di più…»: l’osservazione dell’allenatore si è tramutata in fatto compiuto con il ritiro e le doppie sedute di lavoro, tornate in auge proprio nella giornata di ieri. Ancelotti ha preparato una tabella di lavoro, soprattutto tecnico, con partite a campo ridotto e campo lungo, situazioni di gioco collegate alle palle inattive, ma anche al cross ed al tiro in porta".