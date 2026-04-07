Vittoria Napoli, Gazzetta: "Conte benedice il mercato. Ma forse serve benedizione"

vedi letture

Il Napoli la vince anche grazie ai cambi e all'ingresso in campo di Alisson, decisivo per la rete di Politano. Ma la vince anche con Giovane che si comporta comunque bene al posto dell'assenze Hojlund, out per sindrome influenzale, ieri, col Milan. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza così la prova di ieri degli azzurri.

"Per Giovane, che ha sofferto ma si è dannato, catapultato a sorpresa dentro una contesa che per il club valeva milioni di euro e per la Serie A un briciolo di suspence in più in chiave scudetto. E poi per Alisson Santos, ancora una volta straordinario nel suo modo unico di saper spaccare le partite. Antonio Conte benedice il mercato, mentre contro la sfortuna evidentemente non ha ancora trovato un antidoto. Forse servirebbe una benedizione, chissà".