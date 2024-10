Vittoria sporca, Gazzetta: "Così si vincono gli scudetti, di solito"

Con vittorie come quelle del Napoli ad Empoli, spesso, si vincono gli scudetti. Questo il commento dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla vittoria 'sporca' degli azzurri al Castellaini: "Ci potrebbe essere un solo motivo per ricordare questa partita. Il motivo più importante di tutti: così si vincono gli scudetti, di solito. O comunque si lotta fino in fondo per riuscirci.

A Empoli il Napoli distilla tre punti da una prestazione negativa, raccoglie il massimo dall’unico tiro in porta, riceve la scossa da un panchinaro, trasforma il rigore decisivo con uno dei peggiori: tutti segnali positivi per Antonio Conte, ancora capolista. A patto, ovviamente, che quella diieri sia stata solo una giornata storta dovuta magari alla sosta, forse a un po’ di nervosismo da primato e sicuramente alla prova insufficiente di Lukaku e Kvara".