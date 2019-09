Vocalelli su Tuttosport: "Mercato di Paratici splendido, non ha voluto dare via gratis i suoi campioni"

Alessandro Vocalelli su Tuttosport parla così del mercato della Juventus che molti hanno criticato per i tanti esuberi non ceduti costringendo Sarri a escludere Can e Mandzukic dalla lista Champions: "Il mercato di Paratici è stato splendido. In un mercato dominato dalla difficoltà di vendere e dai prestiti, spesso senza alcuna garanzia, la Juve semplicemente ha deciso di non dare via gratis i suoi campioni"