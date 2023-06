Vocalelli sulla Gazzetta: "Bene Garcia, ma sarà determinante il mercato"

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha detto la sua sull'annuncio di Rudi Garcia

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha detto la sua sull'annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli: "Chi, come De Laurentiis, conosce bene i film e lo spettacolo, sa che un finale a sorpresa vale anche più di una bella storia. E' un peccato che il Napoli di De Laurentiis-Spalletti-Giuntoli si sia dissolto così in fretta, ma in fondo era stato proprio lui a scegliere i più stretti ed importanti collaboratori. E la sfida oggi è proprio questa: dimostrare che gli uomini sono importanti, importantissimi. Ma le idee ancora di più. Certo, l’eredità ora è pesante perché bisogna cucirsi lo scudetto e difendersi dal ricordo fresco, ingombrante e autorevole di Spalletti.

Ma per scrivere il finale, che tanto piace a De Laurentiis, sarà determinante la campagna acquisti. E viene voglia di correre d’un fiato ai titoli di coda del mercato. Per sapere e per scoprire se - come giustamente si augurano i tifosi per un altro Napoli da Oscar - tra gli interpreti ci saranno ancora Kim, Kvara e Osimhen. Perché è questo che interessa a tutti. E da ieri sera - conclude Vocalelli - anche a Garcia".