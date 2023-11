Vocalelli sulla Gazzetta: "Mazzarri allenatore di livello che conosce ambiente e ha esperienza"

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato del ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato del ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli: "Non è il suo stile di gioco preferito, ma nella vita sì che ama il contropiede. E così, dopo aver sondato gli umori di Tudor, Aurelio De Laurentiis si è messo in difesa dei suoi pensieri e poi è partito alla riscoperta di se stesso più ancora che di Mazzarri. Un allenatore di livello, che viene - ed è verissimo - da alcuni passaggi negativi, ma ha conoscenze (non solo dell’ambiente) ed esperienza da mettere al servizio della causa. Che ama la difesa a tre, ma non è l’integralista che viene dipinto e ripartirà - giustamente - dalla linea a quattro.

Aggiungendo la sua forte personalità, senza però mortificare quella dei suoi nuovi giocatori. L’impresa non è facile, i sette mesi di contratto possono legittimamente far pensare a un ruolo da traghettatore, per provare ad approdare in zona Champions. E poi chissà".