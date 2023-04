Vocalelli sulla Gazzetta: "Serve ambiente compatto, tifosi prendano spunto dalla squadra"

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport il giornalista Alessandro Vocalelli ha detto la sua sul Napoli

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport il giornalista Alessandro Vocalelli ha detto la sua sul Napoli, diviso tra la conquista dello scudetto sempre più vicina e la tensione tra club e tifosi: "Paradossalmente lo scivolone contro i rossoneri è finito in secondo piano. E non perché, come sarebbe stato giusto e naturale, può capitare di perdere malamente una sfida all’interno di una stagione fantastica, ma perché la “partita” si è spostata fuori dal campo: tra il presidente De Laurentiis e chi continua ad essergli ostile. Una presa di posizione durissima, una contestazione fortissima che ricorda situazioni analoghe, vissute in altre città e da altri dirigenti.