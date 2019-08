"Voglio giocare la Champions, non chiedo altro!", Lozano aveva già chiarito tutto, Napoli prima scelta

Quello di Hirving Lozano sembra un destino pronto ad intrecciarsi con i colori del Napoli. Il messicano, d'altronde, non ha mai avuto dubbi riguardo la sua prima scelta per il futuro: come riporta oggi Il Corriere dello Sport, già diversi mesi fa l'attaccante del Psv aveva ammesso "voglio giocare in Champions League, con i grandi e contro i grandi, non chiedo altro". E - si legge - il Napoli è stata da subito la prima scelta per il talentuoso classe '95, ora più che mai diretto proprio all'ombra del Vesuvio.