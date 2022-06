"Voglio restare a Napoli fino a fine carriera": Di Lorenzo e la scelta d'amore ribadita a Spalletti

TuttoNapoli.net

Giovanni Di Lorenzo ha un'idea fissa, che non nasconde a nessuno, men che meno al suo procuratore: "Voglio restare a Napoli e giocare fino a fine carriera qui", il virgolettato attribuitogli dall'edizione odierna de Il Mattino. Il grande sogno del terzino è quello di indossare un giorno la fascia da capitano: l'ex Empoli ha ribadito a Spalletti che potrà contare su di lui anche il prossimo anno. Un segnale importante, in vista di un'estate che porterà in dote molti cambiamenti in casa azzurra.