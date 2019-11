'Voglio vedere la cattiveria': la richiesta di Ancelotti alla squadra nella riunione blindata di domenica

"La rabbia di Carlo Ancelotti è rimasta a lungo soffocata sul pullman, dove l’allenatore si è accomodato a fine partita, lasciando che fosse suo figlio Davide a gestire ogni apparente dettaglio". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il tecnico abbia poi affrontato la gara di Roma in un discorso fatto alla squadra domenica mattina "con uno spogliatoio chiuso a doppia mandata e nel quale, oltre ai calciatori, c’era Cristiano Giuntoli, con la sua espressione seriamente infastidita. L’Olimpico è la sintesi di questo momento da scacciare via, in fretta: 'Voglio vedere la cattiveria'. Perché a Roma e prima a Ferrara, s’è perso il “sacro fuoco”, spentosi tra le pieghe di partite double-face, ormai non più consentite. Ancelotti è uscito dalla sua proverbiale calma e, senza mai alzare la voce, però è andato a pizzicare le corde di ognuno, ha chiesto di scuotersi".