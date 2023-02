"Voglio vincere la Champions": la confessione di Osimhen ad ADL nel 2020

La Gazzetta dello Sport ricorda le prime parole di Victor Osimhen ad Aurelio De Laurentiis nell'estate del 2020.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Napoli che vola in campionato ma pensa anche al prossimo impegno in Champions. In casa azzurra c'è la volontà di provare a fare strada anche nella competizione europea e, a tal proposito, la Gazzetta dello Sport ricorda le prime parole di Victor Osimhen ad Aurelio De Laurentiis nell'estate del 2020.

D’altronde Osimhen al primo incontro con De Laurentiis, nel 2020, disse serio: «Io voglio vincere la Champions». Magari è ancora un po’ troppo presto. Ma perché non permettersi almeno di sognare con la coppia d’oro di Napoli?