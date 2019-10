Voti altissimi per Mertens: "2 gol, 1 assist e un gol sfiorato alla Maradona! Gli va fatto un monumento!"

Il Re della Red Bull Arena è Dries Mertens. Due gol per il belga, elogiato da tutti i quotidiani questa mattina in edicola.

Voto 8.5 per il Corriere dello Sport: "Dopo una partita così gli va fatto un monumento, non solo per doppietta e assist, ma perché gioca una gara monumentale. Da solo mette sotto tutta la difesa austriaca".

Per La Gazzetta dello Sport voto 8 così celebrato: "Non lo prendono mai. Segna 2 gol, serve un assist, supera Diego e in suo onore tenta pure una "maradonata" da metà campo".

Stesso voto, 8, anche per Il Mattino: "A un passo dal gol dopo appena una manciata di secondi, ma la sua conclusione va a sbattere sulle manine di Stankovic. Poi con un missile terra aria segna il gol del vantaggio che vale anche l'aggancio a quota 115 a Diego Armando Maradona e nella ripresa lo supera nella classifica dei migliori marcatori azzurri".